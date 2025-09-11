Каждая 10-я компания запланировала сокращение штата осенью 2025 года

В России каждая десятая компания планирует сокращение персонала этой осенью. Это на четыре процентных пункта больше, чем в конце прошлого года, как показал опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», оказавшийся в распоряжении «Известий» .

Доля предприятий, готовых к найму новых сотрудников, сократилась вдвое. Большинство компаний при этом планирует сохранить уже действующий штат работников.

«Первыми персонал начнут сокращать строительные компании: спрос на жилье снижается из-за дорогой ипотеки», — отметил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Кроме того, он отметил, что в наиболее уязвимом положении окажутся маркетологи, административный персонал, джуниоры и нетехнические специалисты в IT.

По словам директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, сокращения пройдут в таких секторах экономики, как машиностроение, добыча сырья и некоторые сегменты ритейла. При этом пояснил, что бизнесу придется удерживать ключевых сотрудников, даже повышая им зарплаты.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко связала предстоящие сокращения с оптимизацией рабочих процессов и внедрением новых технологий.

Ранее специалист по трудоустройству и правовым вопросам, учредитель Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова предупредила россиян, что не стоит спешить с подписанием заявлений об увольнении «по собственному желанию». Работникам выгоднее процедура сокращения.