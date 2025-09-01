HR-эксперт Митрофанова призвала не спешить с согласием на увольнение «по собственному желанию»

Специалист по трудоустройству и правовым вопросам, учредитель Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова в интервью « Москве 24 » предупредила о распространенных уловках работодателей при увольнении сотрудников.

Митрофанова посоветовала не спешить с подписанием документов об уходе, поскольку руководство может давить на работников, чтобы те уволились «по собственному желанию» и компания не выплачивала дополнительные суммы. Доказать обвинения в проступках часто сложно, ведь нанимателю необходимо подтвердить сам факт нарушения и его последствия.

«Для работодателя самый выигрышный вариант, когда сотрудник пишет заявление на увольнение по собственному желанию. <...> Для работника же выгоднее всего процедура сокращения, при которой он дополнительно получает выплату в размере среднего заработка», — отметила эксперт.

В случае конфликта Митрофанова рекомендовала предложить работодателю увольнение по соглашению сторон с выходным пособием, добавил aif.ru.