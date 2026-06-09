Казанского Иисуса Христоса нашли мертвым в квартире

Mash: сменившего имя на Иисус Христос жителя Казани нашли мертвым в квартире

Жителя Казани, который сменил имя на Иисус Христос, нашли мертвым в квартире на улице Шамиля Усманова. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Тело 46-летнего мужчины обнаружили стражи порядка. Иисус, которого до смены имени звали Евгений Чекулаев, пристрастился к алкоголю, практически перестал выходить на улицу.

В какой-то момент соседи начали ощущать неприятный запах в подъезде и обратились в полицию. Приехавшие на место правоохранители вскрыли дверь и обнаружили труп. Признаков насильственной смерти не зафиксировано, мужчина скончался от болезни.

Житель Казани сменил имя на Иисус Христос из-за интереса к эзотерике и нумерологии. Однако в этом году прокуратура добилась, чтобы он вернул прежнее имя. В 2025 году его приговорили к двум годам условно за регистрацию иностранцев в доме.