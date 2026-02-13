Кассир приняла роды в машине на трассе в Калужской области

В Калужской области кассир офиса продажи транспондеров на трассе М-3 приняла роды прямо в машине. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

Ситуация произошла вечером 8 февраля. В здание офиса пришел мужчина и попросил помощи, у супруги его брата роды начались прямо в машине.

Кассир Ирина бросилась на помощь. Она позвонила врачам, которые дали ей подробную инструкцию, как правильно принять роды. Женщину аккуратно перерезала пуповину и следила за состоянием матери.

Грудничка укутали, согрели и успокоили. Младенца и роженицу отвезли в больницу, они в полном порядке. Отец ребенка позднее заехал в офис и поблагодарил кассира.

