В Британии новорожденный умер после того, как врачи не стали будить его мать

В Великобритании новорожденный ребенок умер из-за того, что его мать не стали будить для планового обследования. Об этом сообщила газета Mirror .

В больницу Уэльса 29‑летняя Ева попала на 36‑й неделе беременности с признаками инфекции. При проверке в 18:00 частота сердечных сокращений и движения еще неродившегося мальчика признали нормальными. В 22:00 женщина спала, и повторный осмотр проводить не стали.

Ночью беременная проснулась и почувствовала, что ребенок почти не двигается. Она пожаловалась на резкое уменьшение движений, но вместо экстренного кесарева сечения ее перевели в родильное отделение.

Мальчик родился с признаками тяжелого кислородного голодания и сепсиса. Его сразу поместили в отделение реанимации новорожденных, однако на третий день жизни сердце остановилось.

«День рождения Сонни должен был стать одним из самых счастливых в нашей жизни, но он превратился в абсолютное отчаяние», — сказал отец ребенка.

Проведенное Национальной службой здравоохранения расследование установило, что в 22:00 Еву следовало разбудить для проверки пульса плода, а затем немедленно направить в операционную, а не переводить в родзал. По выводам специалистов, более ранние роды, вероятно, изменили бы исход. Совет здравоохранения официально извинился перед семьей, признав серьезные недостатки в оказании медицинской помощи.

