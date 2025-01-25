Картошка стала золотой. Стали известны причины аномального подорожания овоща в России
Бражко: если картофель подорожает еще больше, россияне найдут ему замену
Цены на картофель за год подскочили почти в два раза — один из главных продуктов питания россиян стал и самым подорожавшим. С такими темпами даже пюре рискует в скором времени стать деликатесом. Координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко на стриме с ведущей Еленой Кононовой объяснил, что на цену повлиял прошлогодний неурожай. Однако 360.ru выяснил, что реальной причиной аномальной стоимости картошки стал сговор продавцов.
Что случилось с ценами на картофель
Стоимость картофеля с декабря 2023-го по декабрь 2024 года выросла почти на 92%, что следует из данных Росстата. Значительно выросли цены на репчатый лук, икру лососевых рыб и капусту. Сливочное масло, рост цен на которое обсуждался осенью 2024 года, в этом списке заняло пятое место — этот продукт за год, по версии Росстата, подорожал только на 36%.
ФАС объяснил рост стоимости картофеля фоном низкой базы. Но не слишком ли велик взлет цен, даже с учетом неурожайности?
Для нас, для потребителей, высокая цена на самом-то деле достаточно большое благо. Но только в том случае, если граждане обеспечены хорошей оплачиваемой работой и имеют необходимый уровень дохода.
Александр Бражко
Координатор гражданского проекта «За честные продукты»
Как объяснил Бражко, если стоимость картофеля в магазине поднимется до 100, или даже до 200 рублей, больше фермеров в России начнут его выращивать — в погоне за прибылью. Чем выше предложение, добавил специалист, тем ниже цена продукта.
Такая ситуация реальна для рыночной экономики, пояснил эксперт. Сегодня же распределение цен на продукты питания в магазинах, по его мнению, «отнюдь идет не в пользу производителю».
Когда есть такие перегибы, фактически увеличение цены, эта дополнительная маржа остается у участников оптовой, а скорее всего даже ручной торговли.
Александр Бражко
Представитель гражданской инициативы полагает, что по цене в 100 рублей за килограмм россияне картофель покупать просто не будут.
Мы уже проходили такие манипуляции со многими продуктами питания за последние шесть-восемь лет. И на подсолнечное масло цены поднимали, и на гречку, и на рис. Вспомните операцию «Лимон», когда цена выросла на 600%. Потребитель у нас грамотный, умный и найдет замену традиционному популярному продукту, аналог по более справедливой цене.
Александр Бражко
В конце января, после рекордного подорожания картофеля, власти уже ввели беспошлинную торговлю на этот продукт. Такая мера должна обеспечить отечественный рынок в межсезонье.