Картошка стала золотой. Стали известны причины аномального подорожания овоща в России

Бражко: если картофель подорожает еще больше, россияне найдут ему замену

Цены на картофель за год подскочили почти в два раза — один из главных продуктов питания россиян стал и самым подорожавшим. С такими темпами даже пюре рискует в скором времени стать деликатесом. Координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко на стриме с ведущей Еленой Кононовой объяснил, что на цену повлиял прошлогодний неурожай. Однако 360.ru выяснил, что реальной причиной аномальной стоимости картошки стал сговор продавцов.

Что случилось с ценами на картофель

Стоимость картофеля с декабря 2023-го по декабрь 2024 года выросла почти на 92%, что следует из данных Росстата. Значительно выросли цены на репчатый лук, икру лососевых рыб и капусту. Сливочное масло, рост цен на которое обсуждался осенью 2024 года, в этом списке заняло пятое место — этот продукт за год, по версии Росстата, подорожал только на 36%.

ФАС объяснил рост стоимости картофеля фоном низкой базы. Но не слишком ли велик взлет цен, даже с учетом неурожайности?