В России ввели льготы после рекордного подорожания картошки

Беспошлинную льготу на импорт картофеля ввели в России после рекордного подорожания овоща. Об этом Ura.ru сообщили в Минсельхозе.

Мера должна обеспечить отечественный рынок в межсезонье.

«Принято решение об установлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз в Россию импортного картофеля объемом до 150 тысяч тонн», — сказали в министерстве.

По его данным, это позволит полностью закрыть потребности населения в доступных для покупки товарах. В 2025 году власти расширят площади под картофель на семь тысяч гектаров. Таким образом общие площади, занятые овощем, увеличатся на 2,3%.

Ввод беспошлинного импорта связан со снижением урожайности картофеля в 2024 году. При этом прошлогодний урожай составил 7,2 миллиона тонн, что соответствует уровню среднемноголетних показателей. Стоимость картофеля в 2024 году увеличилась на 92%.