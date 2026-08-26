Карьерный консультант Курбанова отметила, что гибкость поможет легче перенести период экономических изменений

Президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова в беседе с «Лентой.ру» назвала способность адаптироваться к изменениям ключевым качеством для профессионального роста в ближайшие годы.

По мнению эксперта, современный рынок труда меняется гораздо быстрее, чем традиционные представления о карьере. Гибкость поможет специалистам легче перенести период экономических изменений и сохранить свою востребованность, пишет ИА НСН.

Классическая модель карьерного роста, подразумевающая многолетний подъем по понятной лестнице внутри одной организации, уходит в прошлое. Бизнес стремительно трансформирует свою структуру: отделы сокращаются, внедряется автоматизация, а ответственность за профессиональное развитие теперь полностью ложится на самого работника.

Особую роль в этих изменениях играет искусственный интеллект. Маркетологи, программисты, юристы и HR-специалисты уже активно интегрируют нейросети в свои повседневные задачи для оптимизации рутины. В таких условиях конкурентное преимущество получают те сотрудники, которые быстрее осваивают новые технологии и умеют внедрять их в свою работу, опережая коллег по скорости адаптации.