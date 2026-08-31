Карьерный эксперт назвал способы прокачать софт-скиллы

В современном мире профессионалу не обойтись без софт-скиллов — умения общаться, создавать команды, выстраивать управленческие цепочки. Об этом в беседе с 360.ru сообщил кадровый эксперт Илья Варакин. Он назвал способы получения этих навыков.

«Это тренинг дебатов, очень интересный тренинг по невербальным взаимодействиям. Как ни странно, помогает музыка, потому что очень способствует сильному развитию мозговой активности. И, возможно, изучение каких-то нетипичных языков, сильно отдаленных от нашей языковой группы», — перечислил Варакин.

О том, какой нестандартный метод прокачать гибкие навыки и заодно снять стресс нашли западные «белые воротнички», — в материале 360.ru.