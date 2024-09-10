Карьерный эксперт Семеренко: пенсионеров все чаще хотят брать на работу

Раньше наниматели не всегда рассматривали кандидатов старшего возраста. Однако сейчас соответствующая тенденция сходит на нет. Об этом заявил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с «Газетой.ru».