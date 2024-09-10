Карьерный эксперт Семеренко: пенсионеров все чаще хотят брать на работу

Раньше наниматели не всегда рассматривали кандидатов старшего возраста. Однако сейчас соответствующая тенденция сходит на нет. Об этом заявил карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, востребованность пенсионеров на рынке труда повысилась. Такие сотрудники обладают уникальными компетенциями и высокой мотивацией, пояснил специалист.

При поиске работы он посоветовал ориентироваться на профессиональный опыт или хобби. Также важно грамотно составить резюме.

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