Карелиястат: в прошлом году турфирмы Карелии заработали 2,8 млрд рублей на продаже путевок

Специалисты Карелиястата выяснили, что в прошлом году турфирмы Карелии заработали около 2,8 миллиарда рублей на продаже путевок. Как написал сайт karelinform.ru, в среднем один турпакет стоил 76,1 тысячи рублей.
За 2023 год в местные турфирмы обратилось в общей сложности более 96 тысяч человек, что на 22,3% выше, чем годом ранее.
В отчете также говорится, что 25% компаний совмещали функции туроператора и турагента, а более 59% являлись непосредственно турагентами и продавали готовые путевки.
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