Кардиохирург из США заявил о готовности возобновить операции в России

Детский кардиохирург из США Билл Новик заявил о готовности возобновить медицинские проекты в России, несмотря на напряженность между двумя странами. Его слова привело РИА «Новости» .

«Мы с коллегами хотели бы вернуться в Россию и возобновить проекты, несмотря на геополитические обстоятельства. Когда пригласят — прекрасно, мы приедем», — сказал он.

Врач напомнил, что его команда сотрудничала с больницами в Нижнем Новгороде, Воронеже и Кемерове до конфликта на Украине и пандемии коронавируса.

Новик добавил, что профессиональные контакты сохранялись вплоть до недавнего времени.

«В рамках этих программ российские врачи добились серьезных успехов. Они стали проводить сложные операции. Возросло общее число операций за год, пациенты стали меньше ждать в очереди», — заключил он.

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