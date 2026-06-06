В Кремле оценили перспективы восстановления отношений с США

Россия готова ответить взаимностью, если США со своей стороны решат восстановить отношения. Об этом Центральному телевидению Китая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, Штаты по-прежнему увязывают все с урегулированием вокруг Украины.

«Считают, что сначала урегулирование на Украине, а потом развитие отношений в области экономики, инвестиций и культуры. Мы считаем, что это ошибочный подход», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что страна приветствует готовность США и дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании украинского конфликта.

Посол России в США Александр Дарчиев ранее признал, что в отношения стран пришло непростое время. По его словам, для восстановления прежних связей потребуются подвижнические усилия.