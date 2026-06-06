В Кремле оценили перспективы восстановления отношений с США
Песков: РФ ответит взаимностью, когда США будут готовы восстановить отношения
Россия готова ответить взаимностью, если США со своей стороны решат восстановить отношения. Об этом Центральному телевидению Китая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
По его словам, Штаты по-прежнему увязывают все с урегулированием вокруг Украины.
«Считают, что сначала урегулирование на Украине, а потом развитие отношений в области экономики, инвестиций и культуры. Мы считаем, что это ошибочный подход», — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента России добавил, что страна приветствует готовность США и дальше оказывать добрые услуги и помогать в урегулировании украинского конфликта.
Посол России в США Александр Дарчиев ранее признал, что в отношения стран пришло непростое время. По его словам, для восстановления прежних связей потребуются подвижнические усилия.