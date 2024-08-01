«Караулит около дома». Россиянка рассказала про преследования экс-бойфренда

Полиция завела дело в отношении мужчины, угрожавшего экс-возлюбленной в Ногинске

Фото: РИА «Новости»

Жительнице Ногинска приходится терпеть угрозы со стороны бывшего возлюбленного, который вернулся из Азербайджана после депортации. В беседе с 360.ru женщина рассказала, что преследования начались очень давно.

«Были попытки нападения на меня. Он часто караулит меня около дома, поэтому каждый раз возвращаюсь к себе с большой опаской», — отметила она.

Собеседница 360.ru добавила, что ранее в полиции отказывались в возбуждении уголовного дела. Но сегодня ее вызвали к дознавателю и сообщили, что приняли ее заявление.

По данным ГУ МВД России по Московской области, сотрудники возбудили уголовное дело в отношении мужчины, угрожающему бывшей сожительнице. В настоящее время устанавливается его местонахождение.

Ранее женщина рассказала, что мужчина хочет выкрасть ее ребенка. По словам Натальи, с бывшим сожителем она разошлась в 2016 году.  Недавно биологический отец ребенка недавно вернулся из Азербайджана.

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