Капсулу с детскими мечтами с выставки «Россия» отправят на МКС

На выставке «Россия» собрали детские мечты. Капсулу с ними должны отправить на Международную космическую станцию. За пуском будут наблюдать 89 молодых людей из всех регионов страны, которые победили в проекте «Космическая экспедиция Первых» от «Движения первых» и Роскосмоса.

В ходе акции «Капсула мечт» на выставке собрали свыше 900 тысяч детских желаний. Загадать их дети могли в павильоне № 1 «Первые в России — стране возможностей» во время экскурсии по экспозиции. Каждую детскую мечту оцифровали, визуализировали при помощи искусственного интеллекта и учли в специальной системе.

«Мы изначально ставили себе задачу — вдохновить как можно больше детей и подростков мечтать и стремиться к своей мечте. Показать, что Россия — страна возможностей, где можно добиться чего угодно, если приложить усилия», — отметила замгенерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

Она напомнила, что все представленные на форуме достижения тоже когда-то были чьим-то желанием. Звягина заметила, что партнеры «России» — общество «Знание», Росмолодежь и «Движение первых» — вместе с организаторами выставки постарались сделать так, чтобы проведенное здесь время дети и подростки запомнили надолго, получили вдохновение и задумались о будущем.

Победители проекта «Космическая экспедиция Первых» прибыли на Байконур 13 августа. За три дня ребят познакомят с работой космодрома. Отправление в космос транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-28», выведенного на орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а», они должны увидеть 15 августа.