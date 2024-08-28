Капремонт в домах новых регионов профинансируют из Фонда развития территорий

Фонд развития территорий (ФРТ) профинансирует капитальный ремонт многоквартирных домов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. С таким заявлением выступил генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов.

Он подчеркнул, что в ближайшие три года в новых регионах отремонтируют более 3,5 миллиона квадратных метров квартир, что улучшит условия проживания более 100 тысяч человек.

«Решением правительства России утверждены правила и порядок предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда бюджетам новых регионов на проведение капремонта многоквартирных домов (МКД). На эти цели выделили 16,3 миллиарда рублей», — заявил Шагиахметов.

Глава ФРТ добавил, что средства для каждого субъекта распределят на основании региональных адресных программ капитального ремонта. Сейчас власти новых регионов составляют списки домов, где необходимо провести работы.

Ремонт в новых регионах нужен не только жилым домам, но и объектам инфраструктуры. Строители из Подмосковья завершили работы по восстановлению детского сада в Мариуполе. Отремонтированное учреждение сможет принять 145 воспитанников в семь групп.