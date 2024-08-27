Подмосковные строители помогли восстановить детский сад в Мариуполе

Масштабные ремонтные работы детского сада завершили в центральном районе Мариуполя. Дошкольное образовательное учреждение пострадало во время боевых действий. Подмосковным строителям удалось восстановить объект, подготовив его к приему детей. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.