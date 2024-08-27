Подмосковные строители помогли восстановить детский сад в Мариуполе

Фото: Министерство ЖКХ Московской области

Масштабные ремонтные работы детского сада завершили в центральном районе Мариуполя. Дошкольное образовательное учреждение пострадало во время боевых действий. Подмосковным строителям удалось восстановить объект, подготовив его к приему детей. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

Рабочие восстановили конструкцию здания, кровлю и фасад, а также заменили системы водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и электроснабжения. Помимо этого, в детском саду установили пластиковые окна, провели внутреннюю отделку, а также системы видеонаблюдения.

Обновленное учреждение сможет принять 145 детей в семи группах, включая логопедическую и коррекционную.

Напомним, проектом восстановления руководили ППК «Единый заказчик в сфере строительства», ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и ФАУ «РосКапСтрой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте