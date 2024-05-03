Капремонт моста на трассе Амвросиевка-Мариуполь закончили раньше срока | 360°

Общество 03 мая 2024, 21:51 Капремонт моста на трассе Амвросиевка-Мариуполь закончили раньше срока «Автодор» завершил капитальный ремонт моста на трассе Амвросиевка-Мариуполь РИА «Новости»

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Капитальный ремонт моста на трассе Амвросиевка-Мариуполь по программе 2024 года закончили раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Автодор».

Работы на участке искусственного сооружения протяженностью более 13 метров продолжались менее года. Дорожники демонтировали старый мост, установили буронабивные сваи и забетонировали монолитные конструкции. Далее смонтировали пролетные строения и покрыли мост асфальтобетоном. Территорию около моста благоустроили, рассказали в «Автодоре».

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В госкорпорации отметили, что отремонтированный мост входит в состав трассы от Амвросиевки до Мариуполя, ремонт которой завершили в прошлом году.

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