Капремонт моста на трассе Амвросиевка-Мариуполь закончили раньше срока | 360°

03 мая 2024, 21:51
Капремонт моста на трассе Амвросиевка-Мариуполь закончили раньше срока
«Автодор» завершил капитальный ремонт моста на трассе Амвросиевка-Мариуполь
Капитальный ремонт моста на трассе Амвросиевка-Мариуполь по программе 2024 года закончили раньше срока. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Автодор».
Работы на участке искусственного сооружения протяженностью более 13 метров продолжались менее года. Дорожники демонтировали старый мост, установили буронабивные сваи и забетонировали монолитные конструкции. Далее смонтировали пролетные строения и покрыли мост асфальтобетоном. Территорию около моста благоустроили, рассказали в «Автодоре».
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В госкорпорации отметили, что отремонтированный мост входит в состав трассы от Амвросиевки до Мариуполя, ремонт которой завершили в прошлом году.
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