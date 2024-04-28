Общество 28 апреля 2024, 08:04 «Черноморнефтегаз» станет оператором в новых российских регионах — власти ДНР «Черноморнефтегаз» сменит «Донбассгаз» в республиках Донбасса РИА «Новости»

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Крымское госпредприятие «Черноморнефтегаз» будет заниматься поставками и распределением природного газа в республиках Донбасса и новых регионах России. Об этом рассказал замглавы правительства ДНР Андрей Чертков. Его слова привел ТАСС.

Оператора «Донбассгаз» сменит «Черноморнефтегаз». Компания будет работать также в Запорожской и Херсонской областях.

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Власти ДНР разрабатывают план по газификации региона. Чертков подчеркнул, что есть такие большие направления, как газификация Дебальцева. По предварительным оценкам, на эти цели потребуется свыше миллиарда рублей.

Российские строители работают над восстановлением социальных объектов в Донбассе. Ранее в Мариуполе привели в порядок поликлинику, станцию переливания крови.