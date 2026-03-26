Кандидат технических наук Костюченко рассказала о разработке арктического хлеба

Хлеб — один из основных продуктов питания. За последние годы вырос интерес к хлебу с добавленной пользой. Появились рецепты с использованием нетрадиционных видов сырья, таких как высокобелковая, амарантовая и топинамбуровая мука. Об этом рассказала директор НИИ хлебопекарной промышленности и кандидат технических наук Марина Костюченко в беседе с RT .

По ее словам, самым быстрорастущим сегментом стало производство замороженных полуфабрикатов высокой степени готовности. Они востребованы в отелях и маленьких пекарнях, благодаря чему потребители могут получить свежевыпеченный хлеб с хрустящей корочкой и ярким вкусом.

Специалист отметила, что в НИИ хлебопекарной промышленности разрабатывают новые технологии для особых условий. Например, в рамках программы по развитию Арктики разработан хлеб с использованием местных растений: брусники, цетрарии и сфагнума. Такой продукт дольше не черствеет и обогащен витаминами и минералами.