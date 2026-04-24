Кандидат наук Мелерзанов отметил необходимость определенных навыков для общения с ИИ по вопросам медицины

Существует мнение, что общение с искусственным интеллектом может быть полезным как для пациентов, так и для врачей. Однако важно уметь правильно формулировать вопросы, чтобы получить точный ответ. Подробнее рассказал заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего Московского физико-технического института, кандидат медицинских наук Александр Мелерзанов в беседе с KP.RU .

По его словам, ИИ может быть полезен в медицинских вопросах, но его использование требует определенных навыков от пациента. Эксперт отметил, что в простых случаях консультация с нейросетью может быть полезной, но в более сложных ситуациях далеко не каждый пользователь способен грамотно сформулировать вопрос.

Специалист объяснил, что уровень помощи, которую можно получить от нейросетей, зависит от базовых знаний пациента. В некоторых случаях консультация с нейросетью может помочь пациенту лучше понять свое состояние и подготовиться к визиту к врачу.