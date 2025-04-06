Канатная дорога на ВДНХ приостановила работу из-за сильного ветра

В Москве канатная дорога «Воздушный трамвай» на ВДНХ приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщил Telegram-канал столичного парка «Орион».

Эксплуатацию устройства временно прекратили до тех пор, пока ветровая нагрузка не ослабнет до приемлемых значений.

«Безопасность наших пассажиров является приоритетом, поэтому мы приняли решение приостановить эксплуатацию „Воздушного трамвая“», — отметили представители парка.

Из-за разбушевавшегося снегопада уровень погодной опасности в Москве подняли со среднего желтого до предпоследнего оранжевого, сообщили в Гидрометцентре. Он будет действовать до 07:00 понедельника.