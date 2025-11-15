Канада добавила медведей в список опасностей для туристов при визите в Японию

Канада обновила рекомендации для туристов, путешествующих в Японию, добавив в список рисков возможность столкновения с медведями. Теперь этот пункт стоит в одном ряду с предупреждениями о зоне вокруг АЭС «Фукусима-1», преступности и наркоторговле. Об этом сообщило правительство Канады .

В префектурах Акита, Ниигата и Хоккайдо увеличилась численность медведей. Туристам рекомендуют быть внимательными, не гулять в одиночку в районах, где видели животных, а также строго следовать предупреждениям местных властей.

Ранее два медведя чуть не лишили руки бегуна во время забега в Японии. Как рассказал пострадавший, после атаки конечность держалась только на клочьях одежды.