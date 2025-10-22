Два медведя чуть не лишили руки бегуна во время забега в Японии

The Sun: два медведя напали на бегуна во время тренировочного забега в Японии

В Японии два азиатских черных медведя напали на участника ультрамарафона Билли Хэллорана во время тренировочного забега. Об этом сообщила газета The Sun .

В окрестностях города Миоко один из хищников вонзился зубами в плечо бегуна, едва не откусив руку. Как рассказал пострадавший, после атаки конечность держалась только на клочьях одежды. Несмотря на шок и сильную кровопотерю, мужчина смог сам дойти до больницы.

Врачи сделали ему три сложнейшие операции, чтобы сохранить руку. Сейчас состояние пострадавшего стабилизировалось. Он назвал случившееся невероятным везением.

Ранее американском штате Пенсильвания домашний медведь накинулся на хозяйку, когда та зашла к нему в клетку. Свидетелями страшного нападения стали соседские дети. От полученных травм женщина скончалась.