Камерные свадьбы на побережье набирают популярность в Краснодарском крае

В Краснодарском крае все больше пар предпочитают небольшие семейные свадьбы вместо масштабных банкетов. Как сообщили «Краснодарские известия» , жители Краснодарского края все чаще выбирают камерные торжества. Об этом рассказала руководитель свадебного агентства Wedding & sea Анна Абаляева.

Эксперт отметила, что свадьбы теперь чаще проходят на побережье Черного моря. Популярные места для таких мероприятий — Геленджик, Анапа, Сочи и небольшие поселки рядом с ними.

«Краснодар оказался удобной точкой, откуда легко добираться до курортных городов», — отметила Абаляева.

Основным трендом стали свадьбы в кругу семьи и друзей. При этом возросла и стоимость организации праздника. Если раньше свадьба «под ключ» обходилась примерно в 350 тысяч рублей, то сейчас торжество на 25–30 человек стоит от 1,2 до 1,5 миллиона рублей. В эту сумму входят аренда площадки, оформление, декор и работа специалистов.

По словам Абаляевой, рост цен связан с общим удорожанием услуг и материалов. Многие пары ищут более доступные форматы праздника. Один из популярных вариантов — совместить свадьбу с небольшим путешествием. Так, молодожены могут расписаться в один день, а торжество провести позже на побережье в кругу близких.