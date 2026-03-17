Камерные свадьбы на побережье набирают популярность в Краснодарском крае
В Краснодарском крае все больше пар предпочитают небольшие семейные свадьбы вместо масштабных банкетов. Как сообщили «Краснодарские известия», жители Краснодарского края все чаще выбирают камерные торжества. Об этом рассказала руководитель свадебного агентства Wedding & sea Анна Абаляева.
Эксперт отметила, что свадьбы теперь чаще проходят на побережье Черного моря. Популярные места для таких мероприятий — Геленджик, Анапа, Сочи и небольшие поселки рядом с ними.
«Краснодар оказался удобной точкой, откуда легко добираться до курортных городов», — отметила Абаляева.
Основным трендом стали свадьбы в кругу семьи и друзей. При этом возросла и стоимость организации праздника. Если раньше свадьба «под ключ» обходилась примерно в 350 тысяч рублей, то сейчас торжество на 25–30 человек стоит от 1,2 до 1,5 миллиона рублей. В эту сумму входят аренда площадки, оформление, декор и работа специалистов.
По словам Абаляевой, рост цен связан с общим удорожанием услуг и материалов. Многие пары ищут более доступные форматы праздника. Один из популярных вариантов — совместить свадьбу с небольшим путешествием. Так, молодожены могут расписаться в один день, а торжество провести позже на побережье в кругу близких.