Подмосковные садоводы отправили в зону СВО около 1,5 тонны овощей и заготовок

В усадьбе Гребнево в Щелкове прошел форум «Садоводы Подмосковья». Одним из центральных событий стала выставка урожая, где участники представили урожай, собранный со своих участков.

Экспозиция продемонстрировала не только мастерство подмосковных садоводов, но и их готовность поддержать российских военнослужащих. Около 1,5 тонны овощей и домашних солений отправили в качестве гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

Садоводы представили на выставке лучшие плоды и заготовки.

Так, председатель садового товарищества «Лужки» Нелли Приписнова привезла богатый урожай тыкв и яблок, домашнюю пастилу, соленые огурцы и помидоры.

«У нас есть даже варенье из помидоров черри. Его варят не все, но оно очень вкусное. Также у нас есть соленья, все это делается в садоводстве, практически в каждом огороде все это есть и растет. Тут все свое, чистое, натуральное. Банки, которые мы законсервировали, передадим нашим воинам. Пусть едят на здоровье и возвращаются домой с победой и успехами», — поделилась она.

Доставкой груза займутся волонтеры «Молодой гвардии Единой России».

Руководитель организации в Московской области Диана Алумянц отметила, что с начала проведения специальной операции на фронт отправили 150 тонн гуманитарной помощи.

«Более 300 активистов выезжали на новые территории, такие как Донецк, Луганск, Мариуполь и другие, а также ежемесячно проводится более ста акций в поддержку этих регионов», — подчеркнула она.