Маркетолог Березин заявил, что столкнувшиеся со снижением продаж компании сокращают затраты на маркетинг

Президент Гильдии Маркетологов Игорь Березин в беседе с ИА НСН заявил, что компании, столкнувшиеся со снижением продаж (например, представители авторынка), сокращают затраты на маркетинг.

Однако Березин скептически относится к сообщениям о том, что российские предприниматели массово сокращают расходы на маркетинг, урезая бюджеты на 50%.

Он считает, что это отдельные случаи, а не общая тенденция. По его мнению, маркетинговые расходы снижаются в тех сферах потребительского рынка, которые испытывают сокращение продаж, например, на автомобильном рынке.