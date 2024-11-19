Калужского чиновника накажут за мат на планерке

Директор МУП «Калугатеплосеть» Игорь Карпов выругался матом на городской планерке, которая транслировалась в прямом эфире. Глава Калуги Дмитрий Денисов сообщил «Газете.ru» , что привлечет его к дисциплинарной ответственности.

«Карпов будет привлечен к дисциплинарной ответственности за ненормативное слово в прямом эфире», — сказал он.

В компетенцию главы «Калугатеплосети», по словам Денисова, не входят вопросы устройства водопроводных колонок. Глава Калуги сообщил, что в деревне Лихун действительно нет источника централизованного водоснабжения, и городские власти уже занялись разработкой проектной документации для решения этой проблемы.

Скандал произошел на еженедельной планерке, которая транслировалась в соцсетях горадминистрации. Жительница деревни пожаловалась на отсутствие колонки. Денисов ответил, что пока установить ее невозможно, но его слова прервала ругань Карпова. Глава города назвал чиновника мастером эпистолярного жанра и попросил отключить микрофон.

Карпов — не единственный российский чиновник, выругавшийся на публике. Экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская пожаловалась матом на качество видеосвязи во время совещания с главой республики Сергеем Аксеновым.