Калужская область увеличит производство картофеля в два раза к 2030 году

В Калужской области работают 643 ферм, а также 50 сельхозкооперативов и 125 личных подсобных хозяйств. С января по август этого года они произвели 13,6% от общего объема продукции этого сектора в области.

Развивать свое дело фермерам помогают государственные гранты. Самый востребованный из них — «Агростартап». С 2019 года его получили 114 начинающих предпринимателей. В этом году поддержку предоставили еще восьми фермерам, которые занимаются мясным скотоводством, садоводством, овцеводством и выращиванием фундука. Средний размер гранта составил 4,5 миллиона рублей.

С 2012 года фермеры Калужской области получили более полутора миллиардов рублей поддержки. Это дало возможность в 1,6 раза увеличить производство картофеля, в три раза — овощей, в шесть раз — плодов и ягод. Кроме того, в 2,2 раза выросло количество скота и птицы на убой, в 1,7 раза — выпуск молока.

В региональном Минсельхозе добавили, что популярностью также пользуется грант «Агротуризм». Благодаря поддержке туристический поток вырос на две тысячи человек с начала года.

В 2026 году в области начнется федеральный проект «Развитие малого агробизнеса», который поможет обеспечить рост производства продукции ферм к 2030 году по сравнению с 2024. Так, количество картофеля увеличится в два раза, овощей — в 1,7 раза, плодов и ягод — в 3,8 раза, а рыбы — на 25%.

«Благодаря комплексной поддержке малый агробизнес наращивает производственные показатели. За последние пять лет объем валовой продукции увеличился на 20%», — сказал губернатор Владислав Шапша.