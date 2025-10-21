Калининградцев напугали фейковым письмом о зараженной воде

Жителей Калининграда напугали сообщениями в соцсетях и мессенджерах о зараженной водопроводной воде, но региональное управление Роспотребнадзора уже официально опровергло информацию о «санитарной угрозе». Об этом контрольно-надзорное ведомство сообщило в Telegram-канале .

По данным управления, неизвестные лица рассылали поддельное письмо от имени главы регионального Роспотребнадзора Елены Бабуры. В нем утверждалось, что якобы питьевая вода опасна для здоровья, особенно для дошкольников и школьников.

«Обращаем ваше внимание, что управление Роспотребнадзора таких писем не составляло и не направляло», — уточнили в ведомстве.

Представители областного Роспотребнадзора пояснили, что качество питьевой воды из централизованных систем водоснабжения в точках многолетнего наблюдения постоянно контролируется. Сейчас отсутствует необходимость в принятии дополнительных противоэпидемических мер.

