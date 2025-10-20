Фейк: в России введут цифровой учет детей

В Сети завирусился слух, что в России якобы планируют ввести цифровой учет детей, чтобы держать в страхе их родителей. Но проверка показала, что он является фейком.

Фейк

В Telegram-каналах и на различных сайтах появилась информация, что Россия якобы вводит новый механизм цифрового контроля за детьми. По данным украинского Центра противодействия дезинформации, родителей обяжут сообщать операторам связи, если сим-карту передадут ребенку.

Затем эти данные якобы внесут в систему мониторинга для идентификации несовершеннолетних. Соцсети и другие платформы обяжут проверять номер и ограничивать детям доступ к определенному контенту.

Украинские аналитики расценивают это как инструмент цензуры и контроля над сознанием, который создает атмосферу страха для родителей. По их мнению, государство стремится превратить интернет в пространство, где оно решает, что можно смотреть.

Правда

На самом деле это попытка исказить истинное назначение поправок к закону «О связи», направленных исключительно на защиту детей, а не на запугивание семей.

Как следует из текста документа, находящегося в стадии разработки, граждан России могут обязать уведомлять операторов связи о передаче сим-карт детям в возрасте до 14 лет. Данные поступят в реестр Роскомнадзора, созданный для противодействия использованию неидентифицированных «серых» сим-карт.

Целью законопроекта заявлена защита несовершеннолетних от мошеннических схем и противоправных действий, в том числе со стороны иностранных спецслужб.

В рамках разрабатываемых поправок в закон «О связи» предлагается ввести систему проверки возраста пользователя при авторизации по номеру телефона. Согласно проекту, родителей обяжут информировать оператора связи, если сим-карта предназначена для ребенка, а оператора — применять меры для ограничения доступа несовершеннолетних к нежелательному контенту.

Законодательная инициатива, проходящая стадию общественных обсуждений, также обяжет владельцев онлайн-платформ проверять через операторов связи, не зарегистрирован ли номер телефона на несовершеннолетнего. Это заменит действующий механизм, который ограничивается подтверждением совершеннолетия самим пользователем. Целью нововведений декларируется защита детей от информации, способной нанести вред их развитию.

Конкретный механизм реализации предлагаемых поправок остается предметом обсуждения. По мнению экспертов, их внедрение потребует значительной доработки существующих инфраструктур.

Как отметил управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, операторам связи придется модернизировать свои сервисы, включая личные кабинеты и процессы продаж сим-карт, а также наладить взаимодействие с базой данных Роскомнадзора.

Ключевыми вызовами называются техническая реализация проверки возраста и определение перечня мер защиты, которые должны будут применять операторы и владельцы онлайн-платформ.

Игорь Бедеров, основатель компании «Интернет-Розыск», подсчитал, что в первом полугодии 2025 года кибератаки на школьников участились на 30%, а вредоносные атаки через поддельные игры — на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он также добавил, что после ЕГЭ участились мошеннические предложения об «ускоренном зачислении» в вузы и продаже «ответов на экзамены».

Таким образом, информация о том, что России введут цифровой учет детей, чтобы держать в страхе их родителей, недостоверна. Поправки в закон «О связи», находящиеся на стадии разработки и еще не внесенные на официальное рассмотрение, позиционируются ЦИПСО как инструмент государственного контроля, однако фактически являются ответом на растущую киберугрозу для несовершеннолетних.

Статистика демонстрирует резкий всплеск мошеннических атак на детей, что подтверждают независимые эксперты рынка информационной безопасности. Таким образом, цель данной законодательной инициативы — не ограничение свобод, а создание защитного механизма против реальных и масштабных цифровых рисков, что особенно актуально в условиях сложившейся негативной динамики.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.