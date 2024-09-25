«Какой-то, мягко говоря, бред». Зачем штрафовать за курение за рулем?

Водителей в России предложили штрафовать за курение за рулем. Предполагается, что камеры начнут фиксировать и использование смартфона. Какие в этой идее есть изъяны и к чему она приведет, рассказал 360.ru автоэксперт Константин Лигачев.

Он напомнил, что курение за рулем официально не запрещено, а у концепции, при которой водитель должен держать на руле обе руки, есть недостатки.

«У вас в машине стоят навигаторы и климатические установки. Если ты едешь, допустим, стало тебе жарко. <...>По этой логике я должен что, поставить машину на обочине, включить аварийную сигнализацию, понизить на один градус, нажав на кнопку на передней панели, и после этого поехать дальше? Какой-то, мягко говоря, бред», — заявил Лигачев.

Собеседник 360.ru выразил уверенность, что большинство водителей здравомыслящие и не будут отвлекаться от дороги в сколько-нибудь опасной ситуации.

«У нас сначала принимают законы, а потом уже думают о том, как их воплощать в жизнь», — подытожил эксперт.

Ранее автоинструктор Сергей Цыганков поддержал идею о наказании водителей за опасное вождение.