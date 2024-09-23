Автоинструктор Цыганков поддержал идею о введении штрафов за опасное вождение
Автоинструктор Сергей Цыганков в беседе с «Ридусом» поддержал инициативу ЛДПР о наказании водителей за опасное вождение.
Ранее депутаты предложили штрафовать лихачей от трех до пяти тысяч рублей или лишать прав на срок от одного до трех месяцев в случае повторного нарушения ПДД.
«Я считаю, что штрафы в России должны быть огромными. Ведь культура вождения в нашей стране находится на очень низком уровне», — сказал собеседник издания.
Цыганков добавил, что в стране на сегодняшний день даже считается «модным» нарушать ПДД.
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