Автоинструктор Цыганков поддержал идею о введении штрафов за опасное вождение

Автоинструктор Сергей Цыганков в беседе с «Ридусом» поддержал инициативу ЛДПР о наказании водителей за опасное вождение.

Ранее депутаты предложили штрафовать лихачей от трех до пяти тысяч рублей или лишать прав на срок от одного до трех месяцев в случае повторного нарушения ПДД.

«Я считаю, что штрафы в России должны быть огромными. Ведь культура вождения в нашей стране находится на очень низком уровне», — сказал собеседник издания.

Цыганков добавил, что в стране на сегодняшний день даже считается «модным» нарушать ПДД.