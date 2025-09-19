«Как учит Священное Писание». Россиянам в браке захотели запретить предохраняться

В России следует ограничить продажу контрацептивов супругам. С такой идеей в Госдуму обратился правозащитный центр «Сорок Сороков», текст документа появился в распоряжении Life.ru.

«Это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа», — заявили общественники.

Они добавили, что доступность контрацептивов ведет к сокращению рождаемости и усугублению демографического кризиса. Запрет средств защиты позволит не только стабилизировать численность населения, но и создать молодую рабочую силу.

«Как учит Священное Писание, — плодитесь и размножайтесь», — напомнили «Сорок Сороков».

Психолог Майя Голубева ранее назвала аборт глубокой психологической травмой для каждой матери.