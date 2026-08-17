Как у Леголаса. В России завирусился тренд на «эльфийские» уши

Хирург Асирова рассказала о тренде на «эльфийские» уши в России

В России растет интерес к изменению формы ушных раковин. Некоторые пациенты хотят не скрыть их оттопыренность, а, наоборот, подчеркнуть ее и придать лицу более детские черты. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, пластический и челюстно-лицевой хирург Института пластической хирургии и косметологии Герля Асирова.

В России растет интерес к изменению формы ушных раковин: некоторые пациенты хотят не скрыть их оттопыренность, а, наоборот, подчеркнуть ее и придать лицу более детские черты. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, пластический и челюстно-лицевой хирург Института пластической хирургии и косметологии Герля Асирова.

По ее словам, речь идет не только об увеличении проекции уха, но и об изменении формы завитка. Пациенты стали обращаться с просьбами сделать верхнюю треть ушной раковины более острой и треугольной. В России такой тренд уже существует, однако большинство подобных запросов пока приходится на косметологов и специалистов по пирсингу.

В пластической хирургии спрос на отопластику остается стабильным. Асирова выполняет около 150–200 эстетических операций в год. Среди пациентов выделяются две основные группы: дети, которым хотят устранить оттопыренность ушей, и взрослые, стремящиеся восстановить естественную форму после предыдущих вмешательств или возрастных изменений.

Для коррекции используют местные ткани или собственный реберный хрящ. Последний позволяет сформировать более сложную форму, но требует дополнительного разреза. Применение искусственных имплантатов связано с риском осложнений и отторжения инородного материала.

При этом увеличение проекции уха можно скорректировать и вернуть прежнюю степень прилегания. Восстановить удаленный для создания «эльфийской» формы участок хряща значительно сложнее из-за формирования рубцовой ткани.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на уменьшение груди у мужчин.