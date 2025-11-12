Россиянам рассказали, как рассчитать количество напитков для новогоднего стола

Для того чтобы новогоднее застолье прошло без непредвиденных ситуаций и лишних расходов, важно правильно рассчитать количество напитков. Эксперт по домашней экономике программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова поделилась с «Известиями» рекомендациями по подготовке.

Первым шагом специалист советует составить точный список гостей, учитывая возможное присутствие детей. Затем необходимо определить, какие напитки будут на столе — от алкогольных до горячих.

«Важно помнить, что один человек может употреблять напитки из разных категорий», — отметила Арина Самойлова.

Классическая формула расчета предполагает 0,5 литра алкогольных и один литр безалкогольных напитков на человека. Однако эти нормативы могут меняться в зависимости от продолжительности праздника и возраста гостей.

Для компании из 10 человек оптимальным набором станет пять литров алкоголя, включая шампанское и вино, а также 10 литров безалкогольных напитков. Не стоит забывать и о горячих напитках — около литра на всю компанию.

Эксперт рекомендует заранее уточнить предпочтения приглашенных, чтобы точно сформировать список для закупок. Также важно создать стратегический запас напитков на случай затянувшегося праздника или неожиданных гостей. Это позволит встретить Новый год без лишних волнений и суеты.