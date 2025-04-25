Как промышленники поддержали «Диктант Победы»

Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы» приняли участие в федеральной просветительской инициативе — «Диктанте Победы». В 2025 году акция стала самой масштабной за все время своего существования и вновь собрала участников из разных регионов страны.

Участники писали диктант как очно, на специально организованных площадках, так и дистанционно. Мероприятие объединило представителей разных профессий и поколений, сделав историю доступной, понятной и живой.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец отмечает, что сразу два офиса компании, в Москве и Петербурге, стали официальными площадками «Диктанта Победы» в этом году. Сотрудники Московского и Омского заводов смазочных материалов участвовали онлайн.

«Патриотические инициативы всегда находят особый отклик среди наших коллег, — подчеркивает Анатолий Скоромец, — потому что любовь к своей стране и бережное отношение к ее истории — это то, что объединяет и заставляет чувствовать себя частью великого».

Юлия Шувалова, заместитель главы городского округа Фрязино, рассказала, что для молодого поколения важно чувствовать связь с историей не как с далеким прошлым, а как с частью своей идентичности:

«Участвуя в таких акциях, мы помогаем ребятам открывать для себя подлинные смыслы патриотизма — через события, диалоги, личные примеры. „Диктант Победы“ — это один из способов сделать историю ближе и понятнее, превратить знание в осознанную позицию».