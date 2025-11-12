В Госдуме предложили запретить курьерам ездить на электросамокатах по тротуарам

«Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили министру транспорта Андрею Никитину запретить курьерам перемещаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Документ есть в распоряжении 360.ru.

Парламентарии обратили внимание, что по итогам 2024 года число зарегистрированных аварий с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 42,8% и составило 4426. В ДТП погибли 54 человека и получили травмы 4591. Примерно две трети таких столкновений происходят на тротуарах и пешеходных дорожках. Основной вклад в рост аварийности вносят работники служб доставки.

«В этой связи назрела необходимость принятия мер по ограничению передвижения курьеров на СИМ в пешеходных зонах», — сказано в письме.

По мнению депутатов, это позволило бы существенно повысить безопасность пешеходов.

Ранее стало известно, что полицейские могут получить электросамокаты для контроля порядка в России.