«Как нашему хинкалу». Меликов призвал дагестанцев довериться мессенджеру MAX

Меликов заявил, что дагестанцы могут доверять мессенджеру MAX, как хинкалу

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики активно использовать отечественный мессенджер Max, сравнив его с национальным блюдом хинкал. Это заявление он сделал во время прямой линии с населением региона.

Меликов подчеркнул необходимость доверия к национальным продуктам так же, как традиционно доверяют местной кухне. Он лично подтвердил, что регулярно пользуется этим мессенджером.

«MAX — это наш национальный продукт, и я считаю, что нашим национальным продуктам нужно доверять так же, как мы доверяем нашему хинкалу. <…> Я пользуюсь MAX», — заявил Меликов.

Глава региона также прокомментировал распространяющиеся утверждения о слежке через мессенджер.

«За нами следят — это однозначно. <…> За кем-то мошенники, за кем-то мужья, за кем-то жены. Но я далек от мысли, что это происходит через MAX», — сказал он.

Меликов призвал оценивать сервис объективно.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин заявил, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России создадут специальный официальный чат в мессенджере MAX.