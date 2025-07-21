Сегодня 17:55 «Гарантия прозрачности». Андрей Воробьев — об онлайн-собраниях собственников квартир в Подмосковье Андрей Воробьев: собрания собственников квартир переведут в онлайн в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Собрания собственников квартир в жилых домах переведут в электронный вид в Подмосковье. Половина всех МКД региона перейдет на этот формат уже в этом году. Это сделает принятие решений еще более прозрачным и быстрым, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Всего в Подмосковье 54 тысячи многоквартирных домов. В этом году половина из них перейдет на электронный формат голосований. Это позволит защитить права жителей и исключить возможных махинаций и фальсификация со стороны управляющих компаний. С начала этого года в жилых домах уже провели более 15 тысяч онлайн-собраний собственников.

Электронное голосование — это гарантия честности, прозрачности каждого серьезного решения будь то смена управляющей организации МКД или благоустройство двора. Андрей Воробьев

Благодаря переводу этой работы в электронный вид значительно сократятся сроки рассмотрения обращений. Так, процедура будет занимать всего пять дней вместо 40. Сократится также время принятия важных решений: от проведения ремонта и благоустройства до установки счетчиков. «Благодаря электронному формату у жителя появляется возможность управлять УК, а не наоборот. Людям не нужно никого уговаривать по поводу ремонта подъезда или каких-то других решений. А если управляющая компания ничего не делает, то она просто не будет работать», — подчеркнул губернатор.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

По словам главы регионального министерства по содержанию территорий Владислава Мурашова, на электронный формат уже перешли более шести тысяч домов. Участвовать в голосовании можно на сайте ГИС ЖКХ, в мобильном приложении «Госуслуги. Дом» или в МФЦ.