Каха Каладзе набрал 71,58% голосов после обработки почти 100% бюллетеней

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе уверенно лидирует на выборах. После обработки 99,4% бюллетеней он набрал 71,58% голосов. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Грузии.

На втором месте — единый кандидат от оппозиционных партий «Лело — Сильная Грузия» и «Гахария — за Грузию» Ираклий Купрадзе, за которого проголосовали 12,4% избирателей.

Местные выборы в Грузии прошли в субботу сразу в 64 муниципалитетах и районах страны. Граждане выбирали мэров пяти самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, а также глав 59 муниципалитетов и депутатов местных собраний — сакребуло. За пост мэра столицы боролись девять кандидатов.

Сейчас в Тбилиси продолжается митинг. Протестующие вступили в бой с полицией и пошли на штурм президентского дворца. Сразу после завершения выборов митингующие зачитали на площади «декларацию грузинского народа».