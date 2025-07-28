Кафка на пляже. Туристы платят за тень в Сочи
В Сочи начали взимать плату за тень на пляже
На сочинских пляжах отдыхающим стали предлагать арендовать тень под навесом за отдельную плату. Об этом рассказали туристы, представители АТОР дали комментарий по ситуации «Российской газете».
С новым побором столкнулись туристы на черноморском побережье, ввели его пока только на одном пляже. За место в тени под навесом теперь просят 1,5 тысячи рублей.
Очевидцы рассказали, что при большом наплыве людей администрация пляжа стала брать деньги не только за лежаки, но и за возможность просто полежать на собственном полотенце в тени.
Подобная практика незаконна, объяснили прессе представители Ассоциации туроператоров России. Пляжами владеет город. Любые попытки брать дополнительную плату за тень или «субаренду песка» противоречат законодательству.
Туроператоры полагают, что речь идет о самовольной инициативе арендаторов, которые решили извлечь максимальную выгоду из высокого спроса в жару. Решить вопрос с недобросовестными «продавцами тени» может помочь Роспотребнадзор.
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