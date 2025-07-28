Кафка на пляже. Туристы платят за тень в Сочи

На сочинских пляжах отдыхающим стали предлагать арендовать тень под навесом за отдельную плату. Об этом рассказали туристы, представители АТОР дали комментарий по ситуации «Российской газете» .

С новым побором столкнулись туристы на черноморском побережье, ввели его пока только на одном пляже. За место в тени под навесом теперь просят 1,5 тысячи рублей.

Очевидцы рассказали, что при большом наплыве людей администрация пляжа стала брать деньги не только за лежаки, но и за возможность просто полежать на собственном полотенце в тени.

Подобная практика незаконна, объяснили прессе представители Ассоциации туроператоров России. Пляжами владеет город. Любые попытки брать дополнительную плату за тень или «субаренду песка» противоречат законодательству.

Туроператоры полагают, что речь идет о самовольной инициативе арендаторов, которые решили извлечь максимальную выгоду из высокого спроса в жару. Решить вопрос с недобросовестными «продавцами тени» может помочь Роспотребнадзор.

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