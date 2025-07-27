Экстремальная жара до 40 градусов ожидается в Краснодарском крае в ближайшие дни. Об этом в Telegram-канале предупредил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Во второй половине дня 27–29 июля температура достигнет 39-40 градусов , что классифицируется как опасное явление. На Черноморском побережье, кроме Сочи, прогнозируют до 38 градусов тепла.
Метеорологи порекомендовали ограничить пребывание на солнце и избегать душных помещений. Они также советуют увеличить потребление воды в этот период.
Ранее спортсмен-дзюдоист Михаил Игольников рассказал, что в жаркую погоду тренироваться лучше утром до 9:00 или вечером после 19:00 — в это время температура ниже и риск перегрева минимален. Его слова привел RT.
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Метеорологи предупредили об опасной жаре в Краснодарском крае
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