Метеорологи предупредили об опасной жаре в Краснодарском крае

Экстремальная жара до 40 градусов ожидается в Краснодарском крае в ближайшие дни. Об этом в Telegram-канале предупредил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во второй половине дня 27–29 июля температура достигнет 39-40 градусов , что классифицируется как опасное явление. На Черноморском побережье, кроме Сочи, прогнозируют до 38 градусов тепла.

Метеорологи порекомендовали ограничить пребывание на солнце и избегать душных помещений. Они также советуют увеличить потребление воды в этот период.

Ранее спортсмен-дзюдоист Михаил Игольников рассказал, что в жаркую погоду тренироваться лучше утром до 9:00 или вечером после 19:00 — в это время температура ниже и риск перегрева минимален. Его слова привел RT.