Кафе и рестораны могут обязать предлагать посетителям бесплатную воду

Заведения общепита в России должны предоставлять посетителям бесплатно фильтрованную питьевую воду из водопровода, а не только воду премиальных марок по завышенной цене. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, его слова привел ТАСС .

Депутат указал, что многие рестораны и кафе устанавливают необоснованно завышенную цену на питьевую воду. Иногда гостю заведения не сообщают о сверхвысокой стоимости воды, которую зачастую предлагают попить в ожидании заказа.

«Для пресечения такой практики, вызывающей в обществе дополнительное раздражение, прошу рассмотреть возможность обязывания предприятий общепита предоставлять своим клиентам бесплатную фильтрованную питьевую воду из водопровода», — отметил депутат в письме, направленном главе Минпрома Антону Алиханову.

По мнению Делягина, эта мера повысит культуру обслуживания и снизит уровень раздражения людей. Депутат подчеркнул, что данное правило не может применяться в регионах, где качество воды не соответствует норме даже после фильтрации.

Ранее Делягин высказался о причине массового перехода предпринимателей на наличный расчет. По его словам, это касается малого и среднего бизнеса.