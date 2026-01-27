Депутат Делягин объяснил массовый переход бизнеса на наличные

В России малый и средний бизнес переходит на наличные расчеты, уходя в тень из-за растущих налоговых и других ограничений, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с ИА НСН .

По словам депутата, многие мастера начинают работать не в салонах, а напрямую с клиентами.

Делягин отметил, что государство планирует контролировать соответствие расходов и доходов, что стимулирует людей не только получать, но и платить наличными. В кафе все чаще заявляют о поломке терминалов, предлагая клиентам снять деньги с карты и заплатить наличными.

«Так что все аккуратненько уходят в тень», — подытожил депутат.

По его словам, в конце прошлого года произошел беспрецедентный всплеск оборота наличных денег, так как люди готовятся к будущим трудностям и ожидают ужесточения условий для самозанятых.