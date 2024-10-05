Кадырова наградили знаком «Почетный строитель России»

Ministry of Culture Russia/via
Фото: Ministry of Culture Russia/via/Global Look Press

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову знак «Почетный строитель России».  Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемония награждения состоялась во время открытия жилого комплекса в Грозном. Ведущий мероприятия отметил, что Кадырова наградили за его профессионализм, трудолюбие и заслуги в области строительства.

Ранее в Чечне наградили сына Кадырова — Адама. Он вошел в историю как самый молодой начальник службы безопасности субъекта РФ и попал в Книгу рекордов России. На турнире по смешанным единоборствам в Грозном Кадырову-младшему вручили медаль за популяризацию Книги рекордов. Сын главы Чечни пообещал, что не будет останавливаться на достигнутом.

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