Кадыров рассказал о гостях из Ирана и ОАЭ на свадьбе сына

На свадьбе у сына Рамзана Кадырова Адама присутствовали многочисленные гости, в том числе прибывшие из-за рубежа. Об этом глава Чечни рассказал в своем Telegram-канале.

«Я рад был, друзья, видеть в эти дни в Грозном многочисленных гостей из числа людей, которых я очень ценю и уважаю, а также послов Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана», — написал он.

По словам Кадырова, поздравить семью с бракосочетанием Адама приезжали первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также главы других российских регионов.

«Я глубоко всем им благодарен. Они не просто разделили с нами праздник, но своим присутствием украсили его и сделали более запоминающимся и незабываемым», — подчеркнул глава Чечни.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин лично поздравил сына Кадырова с женитьбой.