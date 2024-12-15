Кадыров призвал закрыть салоны красоты, которые «развращают людей»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал закрыть в регионе салоны красоты, чьи услуги рекламируют модели в неподобающем для мусульманок виде. Об этом он заявил на видео в Telegram-канале .

«Эти салоны красоты закидывают на страницы своих социальных сетей фотографии, на которых модели-девушки демонстрируют части тела, которые показывать нельзя. Нужно обязательно закрыть салоны, которые развращают людей», — сказал глава региона.

Кадыров добавил, что в Чечне уже закрыли свыше 50 аптек, осуществляющих деятельность с нарушениями и без соответствующих лицензий.

Ранее стало известно, что в Грозном открыли первую точку аптечной сети Darba Pharmacy. В ней предусмотрено раздельное обслуживание мужчин и женщин. Кадыров лично проверил работу первой аптеки сети вместе с министром здравоохранения Чечни Адамом Алхановым.