Кадыров попал в более чем 30 санкционных списков

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в более чем 30 санкционных списках. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, у республики всегда было много недоброжелателей. Помимо него под санкции со стороны Великобритании и Японии попала его мать, которая посвятила свою жизнь помощи нуждающимся и поддержке семей погибших бойцов.

Он заявил, что в Токио приняли решение о санкциях ради того, чтобы угодить западным кураторам, но Чечню не сломить, как бы не старались враги.

«Мы продолжим развиваться, укреплять безопасность и повышать уровень жизни в республике», — написал Кадыров.

Ранее Великобритания объявила новые санкции. В список внесли командира полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике Замида Чалаева и мать Рамзана Кадырова Аймани. В ответ на рестрикции чеченский лидер заявил, что Запад в своих действиях руководствуется не моралью, а русофобией.