Кадыров опроверг слухи о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал распусканием пустых слухов информацию о том, что он болен. Видеообращение он разместил в своем Telegram-канале .

«Каждый день — бесценный дар, отмеренный Всевышним. Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту», — отметил он в публикации.

Кадыров призвал не тратить жизнь на суету и бессмысленные разговоры, а «наполнять ее искренностью и благодатью».

Ранее глава Чечни уже опровергал проблемы со здоровьем. Кадыров заявил, что врачи не диагностировали у него серьезных проблем со здоровьем. «Если я хожу, значит живой. Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке», — сказал глава Чечни.